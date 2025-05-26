وفد من هيئة الانتخابات يشارك ضمن البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات في فنزويلا

شاركت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في شخص عضو مجلس الهيئة أيمن بوغطاس، والمدير المركزي المكلف بالمشاريع بالهيئة مراد الماجري، ضمن بعثات الملاحظين الدوليين للانتخابات التشريعية والجهويـة بفنزويلا التي أنتظمت أمس الأحد، وذلك بدعوة من المجلس الوطني الانتخابي بفنزويلا.

وزار وفد هيئة الانتخابات خلال يوم الاقتراع، عددا من مكاتب الاقتراع وواكب عمليات التصويت والإمكانيات اللوجستية والتنظيمية والتقنيـــة التي وضعها المجلس الوطني الانتخابي على ذمة الناخبين، لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن هيئة الانتخابات.

وأجرى وفد الهيئة بالمناسبة، اتصالات مع عدد من رؤساء الهيئات الانتخابية المشاركة ضمن بعثات الملاحظين الدوليين، تم خلالها تبادل الرأي حول فرص التعاون المتاحة لإرساء علاقات تعاون في المجال الانتخابي، والإستفادة المشتركة من التجارب الميدانية لكل هيئة.

كما التقى مسؤولين بالمجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي، واطلع على برنامج العمل المعد للملاحظين الدوليين ومختلف الزيارات المبرمجة لمكاتب الإقتراع، والتحضيرات اللوجستية التي قام بها المجلس الوطني الانتخابي استعدادا ليوم الاقتراع.

وشكل هذا اللقاء فرصة تطرق خلالها وفد الهيئـة إلى آفاق التعاون مع المجلس الوطني الانتخابي، في إطار مذكرة التفاهم و التعاون المبرمـة بين الطرفين، وتأكيـد الحرص المشترك على مزيد دعم علاقات التعاون وتبادل الزيارات والتجارب الانتخابية.

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