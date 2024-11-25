وفد من هيئة الانتخابات يشارك في ملاحظة الانتخابات الرئاسية برومانيا

أدت نجلاء عبروقي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفقة هيفاء الهمامي مديرة الموارد البشرية بالهيئة زيارة عمل الى رومانيا للمشاركة في البعثات الدولية الخاصة بملاحظة الدور الاول للانتخابات الرئاسية برومانيا ليوم 24 نوفمبر 2024.

و قد تولى وفد الهيئة زيار ة عدد من مكاتب الاقتراع بالعاصمة بوخاريست و مواكبة عمليات التصويت.

كما التقى وفد الهيئة بطوني قريبلا رئيس الهيئة الدائمة للانتخابات برومانيا.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على استعداد الجانبين لمزيد دعم علاقات التعاون و تبادل الزيارات تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئتين.

كما أجرى الوفد مقابلات مع رؤساء الوفود المشاركـة تم خلالها اطلاعهم على تجربة الانتخابات الرئاسية بتونس لشهر أكتوبر 2024 وتبادل الراي معهم حول امكانيات ارساء علاقات تعاون في المجال الانتخابي.

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