وفد من هيئة الانتخابات يُشارك في الندوة الدولية حول «الديمقراطية وإدارة الانتخابات» المنتظمة بالهند

أدى وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضم كلا من حسني السحباني ، المدير الجهوي بولاية منوبــة وجمال شلالقـــــــــة ، مدير اللوجستيك ، زيارة عمل إلى العاصمة الهندية نيودلهي بدعوة من هيئة الانتخابات بجمهورية الهند، و بتكليف من فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة، شارك خلالها في أشغال الندوة الدولية السنويــــة التي تم تنظيمها من قبل المعهد الدولي للديمقراطية و إدارة الانتخابات التابع لهيئة الانتخابات الهنديــــة حول موضوع « الديمقراطية وإدارة الانتخابات من قبل الهياكل المكلفة بتنظيم الانتخابات بالهيئات والإدارات الانتخابية » وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 جانفي 2026.

وقد سجل وفــد الهيئـة حضوره في كل أشغال هذه الندوة من خلال المشاركـة في النقاش الدائر حول موضوع الندوة وتقديم مقترحات حول الوسائل الكفيلة بتطوير المجال الانتخابي تم خلالها التعريف بالهيئـــة في مجال تنظيم الانتخابات وبالبرامج والتطبيقات التي تم إنجازها بهدف رقمنة المسار الانتخابي وتعميم نظام الجودة على كافة العمليات الانتخابية و الدورات التكوينيــــة لدعم و تطوير القدرات المعرفية والمهنية لأعوان الهيئـــة إضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة بهدف ضمان تكافئ الفرص بين جميع المواطنين التونسيين بالداخل و الخارج وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية و في أفضل الظروف.

وشكلت هذه الزيارة فرصة أجرى خلالها وفد الهيئــــة جلسة عمل مع رئيس وعدد من أعضاء هيئة الانتخابات الهندية تم خلالها تبادل الرأي حول فرص التعاون المتاحة لتبادل التجارب والخبرات في مجال إدارة العمليات الانتخابية ودعم التعاون بين الجانبين ولا سيما فيما يتعلّق بتطوير المنصات الرقمية الانتخابية إلى جانب الاستفادة من برامج التكوين والدعم الفني التي يوفّرها المعهد الدولي الهندي للديمقراطية وإدارة الانتخابات (IICDEM).

كما التقى وفد الهيئة بعدد من الوفود الأجنبية المشاركـــــة من هيئات انتخابية و منظمات دولية تم خلالها تبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتطوير العمليات الانتخابية ودعم التعاون بين الهيئات الانتخابية في المجال الانتخابي.

هذا وقد تم استقبال وفد الهيئـة من قبل القائم بالأعمال والمكلفة بالشؤون القنصليـــة بسفارة الجمهورية التونسية بنيودلهي وتقديم الدعم المطلوب لتسهيل مهمتـــه بالتنسيق مع السلطات الهندية المعنية.

كلمات البحث :الهند;ديمقراطية;ندوة;هيئة الانتخابات