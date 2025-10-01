وقفة مساندة وتضامن لطاقم أسطول الصمود أمام المسرح البلدي بالعاصمة

تجمع مساء اليوم الأربعاء، أمام المسرح البلدي بالعاصمة المئات من التونسيين في وقفة تضامنية مع سفن أسطول الصمود العالمي المتجه الى غزة، مع ورود معلومات حول اعتراضه من قبل القوات الصهوينية عند اقترابه من شواطئ القطاع المحاصر.

وحسب الصفحة الرسمية للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة فإن قوات الاحتلال الصهيوني قد اعترضت 4 سفن، حتى اللحظة واعتقلت 70 شخصية، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية عن اعتراض 6 سفن.

وأكدت اللجنة أن 40 سفينة مازالت تبحر بإصرار نحو غزة التي تبعد بـ 165 كلمترا فقط، حسب آخر تحديث.

وذكر مشاركون في الأسطول في مقاطع فيديو عبر صفحاتهم الخاصة وعلى الصفحات الرسمية للأسطول المغاربي والدولي لكسر الحصار عن غزة أن قوارب حاصرتهم قبل أن تغادر وأنهم يتعرضون للتشويش على الانترنات.

وأكدوا أن هذه الإجراءات الترهيبية لن تثنيهم عن المضي نحو الهدف الذي خرج من أجله الأسطول العالمي في مهمته الإنسانية المتمثلة في كسر الحصار عن غزة والضغط نحو إيقاف جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني

وفي الوقفة التضامنية، هتف المشاركون بشعارات عبروا فيها عن إسنادهم ودعمهم للأسطول وللشعب الفلسطيني و لغزة.

