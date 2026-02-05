وكالة إحياء التراث تعلن عن إعادة تهيئة متحف جرجيس

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن اتخاذ جملة من الإجراءات لإعادة تهيئة متحف جرجيس وتحسين ظروف استغلاله. وشملت هذه الإجراءات إنجاز زيارة ميدانية ومعاينة فنية لوضعية المتحف، تمهيدا لبرمجة تدخلات لاحقة.

وأسفرت المعاينة عن تسجيل تدهور في الحالة الإنشائية للمتحف، بالإضافة إلى نقائص في مستوى التهيئة المتحفية التي أثّرت في ظروف عرض القطع الأثرية وحفظها، وفي جودة استقبال الزوار ومسالك الزيارة داخل المتحف. وجاء في بلاغ صادر عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية اليوم الخميس، أنه بناء على نتائج هذه المعاينة، سيتم بالتنسيق مع مصالح المعهد الوطني للتراث، إعداد برنامج تدخل يشمل معالجة الإشكاليات الإنشائية المستعجلة، وإعداد مشروع لإعادة التهيئة المتحفية وفق المعايير العلمية والوظيفية المعتمدة. كما يتضمن البرنامج تهيئة الفضاءات المخصصة للاستقبال وخاصة شباك التذاكر والوحدات الصحية، إلى جانب برمجة إنجاز سياج خارجي جديد للمتحف لتعزيز السلامة وتنظيم محيطه الخارجي.

وأنشئ متحف جرجيس داخل مبنى كنيسة نوتردام دي لاغارد التي شُيّدت مطلع القرن العشرين ودُشّنت سنة 1926، وهي تمتاز بهندسة على شكل صليب وبصحن فسيح وأروقة جانبية خُصّصت لواجهات العرض.

ويحتضن المتحف مجموعات أثرية متنوعة تعكس تاريخ شبه جزيرة جرجيس ضمن منطقة سرت الصغرى من الحقبة البونية إلى الرومانية، من بينها قطع فخارية بونية وأنصاب توفاة زيّان المزينة برموز الإلهة تانيت وعناصر معمارية ونقائش لاتينية، إلى جانب مجموعات فخارية رومانية.

كما يضم مجسّما للساحة العمومية بمدينة جيقتي وتماثيل رخامية من موقع زيطا، بالإضافة إلى لُقى مرتبطة بالصناعات المحلية القديمة مثل نقل الزيوت والمنتوجات البحرية، ومواد تعبّر عن خصوصيات جرجيس الاقتصادية كالإسفنج والملح والزيت.

