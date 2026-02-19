وكالة التشغيل توقع اتفاقة شراكة لانتداب 1500 في قطاع الصناعات الالكترونية

وقّعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، اليوم الخميس، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، اتفاقية تعاون مع الشركة الممثلة للمجموعة الاقتصادية الدولية المختصة في الصناعات الالكترونية USI Asteel Flash في تونس يتمّ بمقتضاها توفير أكثر من 400 موطن شغل لخريجي التكوين المهني والتعليم العالي في غضون سنة 2026.

وبيّن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بالمناسبة أن تونس البلد الافريقي الوحيد الذي له تمثيلية لهذه المجموعة الاقتصادية منذ 26 سنة مؤكدا أن هذه الشركة قررت مضاعفة استثماراتها في تونس نظرا لوجود كفاءات تونسية عالية وكفأة.

ولفت الى أنه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية توفير أكثر من 1500 موطن شغل خلال ال3 سنوات القادمة، مبرزا أن هذه الانتدابات تتنزل في اطار اعتزام الشركة بتونس توسعة مصنع لها على مساحة هامة في اختصاص الصناعات الالكترونية لفائدة الكترونيك السيارات والطائرات وسيتطلب ذلك توظيف عدة اختصاصات منها المالية والمحاسبة والاعلامية والخدمات والالكترونيك.

وأكد رياض شود على عمل الوزارة على تكثيف الشراكات مع المؤسسات الكبرى ذات القدرة التشغيلية في كل القطاعات لادماج الموارد البشرية والكفاءات بمقتضى عقود شغل تضمن الاجر العادل والعمل اللائق.

وذكّر، في سياق متصل، ببرنامج كبار المشغلين الذي انطلق في ماي 2025 وأفرز في أقل من سنة ابرام اتفاقية وانتداب أكثر من 15 ألف شاب/ة في مختلف القطاعات لافتا الى أن ادماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل يفوق 70 بالمائة وهي نسبة هامة حسب تقديره.

من جهته، قال الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية Asteel Flash « نيكولا دينس » في تصريح اعلامي على هامش موكب التوقيع، ان « تونس بلد استراتيجي وله قدرة تنافسية هامة وتتقارب كفاءاتها ذات التكوين الاكاديمي الهام مع سوق الشغل الاوروبية »، مؤكدا أن تمثيلية المجموعة في تونس مكّنت من استهداف الاوروبيين وتوقّع ان يتضاعف رقم معاملات الشركة في غضون 2030.

وللاشارة تعمل الشركة الممثلة للمجموعة الاقتصادية مع 40 حريفا في تونس في الصناعات الالكترونية وتشغل مؤسسة Asteel Flash Tunisie 1400 من المهندسين والإطارات وهي مصدرة كليا. وتملك المؤسسة 18 موقع إنتاج في العالم وتوفر المجموعة الدولية أكثر من 24 ألف موطن شغل منهم قرابة 4 آلاف مهندس في 28 فرعا لها بـ11 دولة.

