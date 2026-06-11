وكالة التكوين المهني تعلن تنظيم مناظرة للالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بالمراكز التابعة لها

أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن تنظيم مناظرة تتضمن إختبارات عن بعد قصد الإلتحاق بالتكوين المهني في مستوى مؤهل التقني السامي لفائدة المتحصّلين على شهادة مؤهل التقني المهني منظرة في اختصاص يتماشى مع الاختصاص الذي يرغب المترشح بمواصلة التكوين به، وذلك يوم الخميس 10 سبتمبر 2026

و أوضحت الوكالة،بأنه إذا كان الاختصاص المطلوب يؤمن في أكثر من مركز تكوين يمكن للمترشح إختيار مركزين وترتيبهما حسب رغبته، كما يتم تحديد مركز اجتياز إمتحان المناظرة ضمن الإستدعاء الذي يقع سحبه وجوبا من موقع واب الوكالة بداية من يوم الإثنين 07 سبتمبر 2026 وذلك بعد دراسة الملفات من قبل لجنة المناظرة.

كيفية التسجيل

يتم الترسيم وجوبا على موقع الواب الخاص بالوكالة التونسية للتكوين المهني عبر الرابط المرفق (مناظرة الإلتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي لفائدة المتحصلين على شهادة مؤهل التقني المهني) وذلك وفقا للمراحل التالية:

-تعمير الإستمارة الخاصة بالمناظرة بكل دقة

-تحميل نسخة رقمية من الوثائق التالية :

*بطاقة التعريف الوطنية

*شهادة مؤهل التقني المهني منظّرة أو شهادة نجاح بالنسبة للمتخرجين خلال السنة التكوينية 2025-2026 تحمل وجوبا قرار التنظير

*حوّالة بريديّة بمبلغ عشرة دنانير (10 د) مودعة بالحساب الجاري البريدي: عدد 26639104 باسم الوكالة التونسية للتكوين المهني

وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 31 جويلية 2026.

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