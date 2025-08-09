وكالة السلامة السيبرنية تحذّر من انتشار حملات تصيد إحتيالية على شبكات التواصل الإجتماعي

حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، السبت، من انتشار حملات تصيد احتيالية على شبكات التواصل الاجتماعي تدعي تقديم جوائز او هدايا قيمة بإسم مؤسسات او علامات تجارية معروفة.

وتعد هذه العروض، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، وهمية وتهدف الى استدراج المواطنين نحو مواقع مشبوهة بغرض جمع معطياتهم الشخصية (الاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وكلمات السر) وتثبيت برمجيات خبيثة على الهواتف الذكية او الحواسيب مما يعرض بياناتهم وخصوصياتهم للخطر.

ودعت في هذا الصدد، الى عدم الضغط على اي رابط مرفق بعروض او مسابقات مشبوهة والتحقق دائما من الصفحة الرسمية للمؤسسة قبل التفاعل الى جانب استعمال برامج حماية محدذة على الاجهزة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية على الحسابات.

