وكالة السلامة السيبرنية تحذّر من عمليات تصيّد للمعطيات الشخصية والبنكية عبر قنوات التواصل الاجتماعي

حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، السبت، من وجود عمليات تصيّد احتيالي للمعطيات الشخصية والبنكية للمواطنين عبر قنوات التواصل الاجتماعي من خلال انتحال أسماء مؤسسات مالية ومزوّدي خدمات اتّصال وإطلاق مسابقات وجوائز وهمية وعروض مغرية وغير موثوقة مصحوبة بتفاعلات وشهادات مغلوطة لاضفاء مصداقيتها

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، في بلاغ لها، الى عدم التفاعل مع الرسائل أو الطلبات المتأتية من حسابات غير معروفة أو تحمل أسماءً مشبوهة، مع ضرورة التحقق من الصفحات الرسمية للمؤسسات من خلال وجود الشارة الزرقاء.

وحثّت الوكالة على تجنّب النّقر على الروابط غير المعروفة أو المختصرة التي تصل عبر الرسائل الخاصة أو التعليقات، مؤكدة ضرورة تمرير المؤشر فوق الرابط للتحقق من العنوان الفعلي قبل فتحه.

وطالبت بالتأكد من مصداقية المسابقات أو الجوائز بالرجوع الى مواقع الـ »واب » الرسمية للمؤسسات أو الاتصال بها عبر الهاتف، مشيرة الى أهمية إشعار مصالح شبكات التواصل الاجتماعي عبر خدمة الابلاغ المتوفرة وحذّرت الوكالة مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من إدخال المعطيات الشخصية مثل كلمات المرور أو معلومات البطاقة البنكية أو العنوان، مؤكدة ضرورة تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على الأجهزة بانتظام.

كلمات البحث :التواصل الاجتماعي;معطيات شخصية;وكالة السلامة السيبرنية