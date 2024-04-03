وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 5 ملفات للاستثمار بقيمة 7 ملايين دينار

صادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، على 5 ملفات للاستثمار بقيمـة 7 ملايين دينار « م د »، توزعت على ولايات المهدية وصفاقس والقصرين والكاف.

وصادقت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات، التي اجتمعت امس الثلاثاء، تحت اشراف المديرة العامة للوكالة، انجي الدقي، على 11 قرض عقاري بقيمة 1.6 م د شملت ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة والكاف، وفق بيانات نشرتها الوكالة.

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