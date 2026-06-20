ياسمين اليعقوبي: جميع المؤسسات التربوية في تونس قادرة على صناعة التميز

اعتبرت صاحبة أعلى معدل وطني في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2026، ياسمين اليعقوبي، المُتحصّلة على معدل 20.01 من 20 في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف، أنّ « هذا التميّز كان ثمرة مجهود جماعي شارك فيه الإطار التربوي والتدريسي، إلى جانب الدعم الكبير الذي حظيت به من أسرتي والمحيطين بي ».

وأضافت اليعقوبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه « عندما تلقيت خبر نجاحي وحصولي على أعلى معدّل وطني عبر الإرسالية القصيرة على الهاتف الجوال، شعرت بصدمة كبيرة. لم أصدق حصولي على معدل 20.01 وأصبت بالذهول، احتجت إلى إعادة قراءة الإرسالية أربع مرات حتى أستوعب النتيجة وأصدقها ».

واعتبرت أنّ هذا الإنجاز ليس نجاحًا فرديًا بقدر ما هو ثمرة عمل جماعي ساهم فيه أساتذتها وإدارتها التربوية وعائلتها، مؤكّدة على أنّها تتقاسم فرحة هذا التميز مع جميع من ساندوها طوال مسيرتها الدراسية.

ورفضت ربط التفوق بالمعاهد النموذجية فقط، رغم دراستها بالمعهد النموذجي بالكاف، مشددة على أنّ جميع المؤسسات التربوية في تونس قادرة على صناعة التميز وتوفير بيئة محفزة على النجاح، معتبرة أنّ إحراز أعلى النتائج لا يقتصر على المعاهد النموذجية، بل يمكن تحقيقه كذلك في المعاهد العادية متى توفرت الإرادة والاجتهاد.

كلمات البحث :المؤسسات التربوية;ياسمين اليعقوبي