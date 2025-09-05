ياسين القايدي يمثل نقابة الصحفيين التونسيين في « أسطول الصمود المغاربي » لكسر الحصار عن غزة

أعلن عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، ياسين القايدي، اليوم الجمعة، عن مشاركته، ممثلا النقابة، في « أسطول الصمود المغاربي » الذي ينطلق الأحد القادم من تونس باتجاه قطاع غزة في إطار جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقال القايدي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بمقرّ النقابة، إنّ مشاركته في أسطول الصمود « ليست قراراً فردياً ولا مغامرة شخصية، إنّما هي امتداد طبيعي لرسالة الصحافة ولرسالة الكلمة الحرة التي لا تعرف الخوف »، مضيفا أنّ الهدف يتمثل في « أن ينكسر هذا الحصار الظالم عن غزة، وأن يصل صوتها إلى العالم مهما حاولوا إسكاتها ».

وتابع قائلا « نحن الصحفيون لم نُخلق لنكون شهود زور على مآسي شعوبنا، بل شهود حق، نحمل الحقيقة مهما كان ثمنها. اليوم أذهب مع زملاء من أنحاء العالم .. لأننا نؤمن أن الصمت جريمة، وأن الحياد أمام الظلم خيانة ».

وينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة يوم 7 سبتمبر الحالي من تونس في اتجاه غزة، وسينضم إلى الأسطول العالمي الذي كان انطلق من برشلونة الإثنين الماضي.

