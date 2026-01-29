يوما الجمعة والسبت: تعليق الدروس بكل المؤسسات التربوية والتكوينية بطبرقة وعين دراهم

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة عقب اجتماعها اليوم الخميس 29 جانفي 2026، تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين المهني والتشغيل بمعتمديتي طبرقة وعين دراهـم يوم غد الجمعة وبعد غد السبت 30 و31 جانفي 2026، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة.

ودعا والي جندوبة، جميع المواطنين ومستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية.

وتبقى اللجنة الجهوية في حالة انعقاد دائم ومراقبة مستمرة للوضع الجوي لاتخاذ أي قرار مناسب في الغرض.

