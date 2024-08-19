يوم 26 أوت: شركة النقل بتونس تنطلق في حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية

أعلنت شركة النقل بتونس اليوم الإثنين، عن انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2024-2025 في قسطها الأول يوم 26 اوت 2024.

وستتمّ عملية بيع الاشتراكات الصالحة، وفق بلاغ صادر عن الشركة، على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى عبر 151 مكتب بريد منها 130 مكتبا بولايات تونس (56) وأريانة (19) وبن عروس (35) ومنوبة (20) ) بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما ستوفر الشركة خمس نقاط لتأمين عمليات البيع وهي الآتية:

- الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6

- الوكالة التجارية بحي الخضراء

- الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » سليمان كاهية » بمنوبة

- الوكالة التجارية بمحطة « المرسى الشاطئ »

- نقطة بيع بالمركب الجامعي بمنوبة

وسيقع، وفق ذات المصدر، تخصيص نقطة بمحطة « تونس البحرية » للخط ت.ح.م للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات عند وجود خطأ.وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات التجارية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال، من الاثنين إلى الجمعة ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من نفس التاريخ ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين:

www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

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