يوم 6 سبتمبر: الشروع في تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال، اليوم الاثنين، عن انطلاق تقديم مطالب المنح والقروض بالنسبة للسنة الجامعية 2024/2025 بداية من 6 سبتمبر 2024.

وأوضح الديوان، في روزنامة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن تقديم مطلب الترشح يكون على موقع الديوان خلال الفترة من 6 سبتمبر إلى 31 أكتوبر 2024 وذلك بالنسبة للطلبة الجدد والطلبة القدم من غير الممنوحين وكذلك بالنسبة لمطالب تجديد المنح والقروض، على آن يكون آخر ىجل لإيداع الملفات عبر البريد يوم 15 نوفمبر 2024.

أما بالنسبة لطلبة الماجستير، فقد حدد ديوان فترة تقديم المطالب على الموقع من 6 سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2024 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد يوم 16 ديسمبر فيما حددت فترة تقديم الملفات بالنسبة لطلبة الدكتوراه، من 4 أكتوبر إلى 30 أفريل على الموقع وآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد يوم 15 ماي 2025.

ويتواصل التسجيل بالنسبة للطلبة من أبناء العائلات المقيمة بالخارج، من 6 سبتمبر إلى 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لتقديم الملفات إلى البعثات الديبلوماسية يوم 15 جانفي 2025.

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