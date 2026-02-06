️بالجراحة الروبوتية لأوّل مرّة: عمليّة استئصال رحم بكفاءات تونسية 100%

سجّل مستشفى شارل نيكول اليوم الجمعة، الإنجازًا طبيًا جديدًا، بعد إجراء أول عملية لاستئصال الرحم بتقنية الجراحة الروبوتية (ROBOT) بالمركز الوطني للجراحة الروبوتية بالمستشفى.

وقد تمّت العملية بنجاح تحت إشراف الدكتور نبيل المثلوثي رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، وبالتعاون مع الدكتور أنيس الفقيه، وبمشاركة الدكتور أنيس الفضلاوي والدكتور مروان براهم.

ويؤكد هذا النجاح قدرة الكفاءات التونسية على التمكّن من التقنيات الدقيقة والمتطورة لتُحسّن جودة العلاج وتخفّف من آلام ما بعد الجراحة وتسرّع التعافي.

وبناءً على النتائج المشجعة، سيتم خلال الفترة القادمة برمجة عمليات أخرى بالجراحة الروبوتية حتى يستفيد عدد أكبر من المرضى من مزايا هذه التقنية الحديثة.

