1 فيفري: انطلاق موسم التخفيضات الشتوية

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه وبالاتفاق مع المهنة، سينطلق موسم التخفيضات الشتوية « الصولد » يوم الخميس 01 فيفري ويتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس 2024.

وأكدت الوزارة في هذا السياق على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

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