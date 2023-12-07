10 ديسمبر: الموقوفون السياسيون يُضربون عن الطعام

أعلنت المحامية دليلة مبارك مصدّق في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك اليوم الخميس، أن الموقوفين السياسيين في سجن المرناقية وهم عصام الشابي وغازي الشواشي وخيام التركي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج قرروا تنفيذ إضراب جوع رمزي عن الطّعام يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 من داخل مركز إيقافهم.

وأرجعت ما سُميت بـ « تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين » سبب ذلك للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أهالي قطاع غزّة والمذابح وجرائم الحرب الّتي ترتكب ضدّ المدنييّن العزّل في ظلّ صمت عربيّ رسميّ مخجل وتنديدا بالإنتهـاكات « الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان ببلادنا » و بتراجع مساحة الحرّيات العامّة والفرديّة والتّضييق على السّاحة السّياسيّة والمجتمع المدني والإعلام عبر الهرسلة و المحاكمات السّياسيّة بالإعتماد على المرسوم 54، وفق نص البلاغ.

كما يأتي ذلك تنديدا بإحتجازهم القسريّ منذ أشهر طويلة، دون جريمة و لا جرم، وفق تعبيرهم، داعين كلّ القوى الدّيمقراطيّة والمؤمنة بمبادئ حقوق الإنسان و الحرّيات بإحياء هذه الذّكرى و الدّعوة إلى رصّ الصّفوف قصد التصدّي لهذا « المسار الّذي يستهدف كلّ القوى الحيّة في البلاد وجميع العائلات السياسيّة دون إستثناء. »

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