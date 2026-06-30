12 أوت: كسوف جزئي للشمس وتظاهرة فلكية لمتابعته بموقع سيدي مشرق – سجنان

سيشهد العالم يوم الأربعاء 12 أوت 2026 ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وآيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط.

وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس، على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59,3 بالمائة من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظراً فلكياً نادراً وجميلاً عند الأفق الغربي، وفق ما أفادت به مدينة العلوم بتونس، في بلاغ لها اليوم الإثنين 29 جوان 2026، معلنة عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية بموقع سيدي مشرڨ – سجنان (ولاية بنزرت) لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية.

وسيبدأ الكسوف، في تونس، على الساعة 18:40 عندما تكون الشمس على ارتفاع يقارب 6 درجات فوق الأفق، وسيبلغ ذروته عند الساعة 19:11، بالتزامن تقريباً مع غروب الشمس، حيث سيحجب القمر حوالي 60 بالمائة من سطحها الظاهر.

أما نهاية الظاهرة فستحدث بعد غروب الشمس، لذلك يُصنَّف هذا الحدث في تونس ضمن ما يُعرف بـ »الكسوف تحت الأفق »، إذ تكون الشمس قد غابت قبل انتهاء جميع مراحل الكسوف.

واختارت مدينة العلوم بتونس سيدي مشرڨ – سجنان لمتابعة أكبر نسبة ممكنة من الظاهرة في أفضل الظروف، لما يتميز به هذا الموقع من أفق غربي مفتوح بالكامل على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله من أفضل المواقع لرصد هذا الحدث الفلكي.

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