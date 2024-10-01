12 سنة سجنا في حقّ العياشي زمال ومنعه من الإقتراع

قضت المحكمة الابتدائية تونس 2 امس الاثنين، بسجن كل من المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، والمكلفة بجمع التزكيات لفائدته ، سوار البرقاوي، مدة 12 سنة لكل منهما في ملفات تتعلق بالتزكيات .

واوضح المحامي عبد الستار المسعودي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، ان هذه الاحكام في حق زمال والبرقاوي، تتعلق باربع قضايا منفصلة تم الحكم فيها بثلاث سنوات في كل قضية.

ويقضي الحكم على المترشح العياشي زمال الموقوف منذ 4 سبتمبر بمنعه من الاقتراع وفق ذات المصدر.

واضاف ان المحكمة فتحت في شانيهما في جلسة يوم امس الاثنين خمس ملفات جديدة، تم تأخير النظر فيها الى موعد لاحق .

كما ذكر المسعودي انه تم ايقاف سوار البرقاوي من جديد منذ يوم الجمعة الماضي، في علاقة بالملفات الخمسة الجديدة، مذكرا بأن نفس المحكمة كانت قضت في جلسة 29 اوت الماضي، بإطلاق سراحها .

ويحاكم زمال ، وفق المحامي عبد الستار المسعودي، في 35 قضية منشورة في عدد من المحاكم في مختلف انحاء البلاد، وتتعلق اساسا بشبهات استغلال وثائق في علاقة بالتزكيات.

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