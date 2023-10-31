15 شهرا سجنا لراشد الغنوشي

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها، أن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة اصدرت أمس الاثنين 30 أكتوبر 2023 حكما بالسجن لمدة 15 شهر و خطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات ضد راشد الغنوشي في قضية ما يعرف بالطاغوت ، دون حضور الغنوشي أو فريق الدفاع.

واضافت الحركة في بيان أن » راشد الغنوشي وفريق الدفاع قد بينوا بشكل واضح خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل ايقافه أن هذه التهمة باطلة وتخلو من أي اركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد راشد الغنوشي باستعمال مصطلح « الطاغوت » وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار ».

واعتبرت الحركة أن « الحكم جاء ليفضح مرة اخرى خضوع اجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر ».

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