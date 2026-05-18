22 ألف مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية منذ 2022 إلى اليوم

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،محمد علي النفطي، اليوم الإثنين 18 ماي 2026، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، عزوز السامري.

ومثّل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، حيث أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ، منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم، 22.377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 خلال سنة 2026 (إلى حدود اليوم)، مشيرا إلى أنّ المُنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي هذا الإطار، ثمّن الوزير الجهود التي تبذلها المنظمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، كما أكّد أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية، مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية، بما يُتيح فرصًا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ، ويُساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة.

من جانبه، أشاد رئيس بعثة المُنّظمة الدولية للهجرة بتونس بالمقاربة التونسية الشاملة للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي ترتكز أساسا على التعاطي معها وفق المبادئ الفُضلي القائمة على احترام وحماية حقوق المهاجرين ومجابهة كُلّ أشكال الاتجّار بالبشر وشبكات الجريمة المُنظمة.

كما تناول اللقاء مُختلف برامج التعاون القائمة بين تونس والمُنّظمة الدولية للهجرة، لاسيما المشاريع المتعلقة بالإدماج والتنمية، على غرار مشروع « حلمة » الهادف إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب الأكثر عُرضة للهجرة غير النظامية والفئات الهشّة، من خلال تنمية المهارات والتكوين الملائم، وكذلك مشروع « Mobi-TRE” الذي يهدف إلى تعبئة استثمارات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج لدعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الداخلية والمساهمة في إحداث مواطن شغل مستدامة لفائدة الشباب.

