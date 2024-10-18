24 أكتوبر التصريح بالحكم في قضية سنية الدهماني المتعلقة بتصريحات حول العنصرية

قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، حجز القضيّة المرفوعة ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 24 اكتوبر الجاري، وفق ما أكده المحامي، سمير ديلو.

وأكّد ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ موكّلته مثلت امام الدائرة المذكورة يوم أمس الخميس في خصوص قضية تعلّقت بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة « إي أف أم » والتي تطرقت فيها إلى ما تمّ وصفه ب »وجود ظاهرة العنصرية في تونس ».

وتواجه الدهماني الموقوفة منذ يوم 11 ماي الماضي قضايا على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 ( يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) تتعلق بتصريحات إعلامية من بينها قضية تخص تصريحات حول المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس، وصدر في حقها حكم استئنافي بـ 8 أشهر سجنا .

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