3 أحزاب سياسية تعلن انصهارها

أعلن كل من حزب حركة مشروع تونس و « مجموعة شباب البديل » و حراك « درع الوطن »، الاندماج في حزب واحد أطلق عليه اسم « حقي في بلادي وحق بلادي علي » ورمزه زهرة عباد الشمس.

وأضافوا في بيان مشترك، أنه سيتم تنظيم مؤتمر عن بعد للاعلان الرسمي عن ذلك يومي 2 و 3 ديسمبر 2023، و اعتماد سياسة التنظيم الأفقي والقيادة الجماعية ومبدأ الانتخاب الديمقراطي لتحديد مرشحي الحزب في الانتخابات الوطنية أو الجهوية أو المحلية.

وأكدوا أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على البناء التنظيمي الداخلي اتعاظا من التجارب السابقة وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة سنتي 2023 و 2024 بما فيها الانتخابات الرئاسية، داعين كافة الأفراد والمجموعات التي تطمح لبناء تنظيم حزبي جديد يكون استمرارا للحركة الوطنية التونسية وحاملا للواء تقدم الأمة التونسية الانضمام لهم والمشاركة في جهد التأسيس منذ مراحله الأولى قبل المؤتمر التوحيدي أو بعده.

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