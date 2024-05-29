وزير الدفاع يكرّم الرائد أحلام الدوزي

تولّى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، بمقرّ الوزارة تكريم الرائد أحلام الدوزي العاملة بقوات حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن منحتها الأمم المتحدة مؤخّرا جائزة الريادة الأممية كأفضل عنصر نسائي في مجال العدالة والإصلاح لسنة 2024، وذلك بحضور الفريق أوّل رئيس أركان جيش البر.

وهنّأ وزير الدفاع الوطني الرائد أحلام الدوزي، مثمّنا ما حققته من نجاح في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الدولية خاصة في مهام حفظ السلام في العالم، مشيدا بانجازات المرأة العسكرية وتفانيها في العمل والدور المتميّز الذي أصبحت تلعبه ضمن صفوف الجيش الوطني بما يبعث على الفخر والاعتزاز، متمنيا لها مزيد النجاح والتفوّق في بقية مسيرتها المهنية.

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