35.5 بالمائة نسبة امتلاء السدود

بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية، إلى حدود يوم 21 مارس 2025، حوالي 35.5 بالمائة، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة

وسجّل مخزون السدود تراجعا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ مستوى 871ر839 مليون متر مكعب، مقابل 488ر871 مليون متر مكعب، في الفترة ذاتها من سنة 2024.

ومقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنّ المخزون الحالي للمياه في السدود التونسيّة، شهد تراجعا أكبر بلغ نسبة 8 بالمائة.

وتبلغ نسبة إمتلاء سدود الشمال 40.8 بالمائة وتصل الكميّات من المياه إلى 376ر756 مليون متر مكعب، أيّ ما يمثل 90 بالمائة من المياه المتوفرة في كلّ السدود التونسية.

ويستأثر سد سيدي البراق بنسبة 25 بالمائة من المخزون الجملي للمياه في السدود، مع نسبة امتلاء تناهز 73 بالمائة.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة امتلاء السدين المتواجدين بالوسط وبالوطن القبلي على التوالي 13.8 بالمائة و34.6 بالمائة.

وبلغت كميّات المياه الوافدة على السدود، من غرة سبتمبر 2024 الى غاية 20 مارس 2025، وفق المصدر ذاته، نحو 088ر665 مليون متر مكعب، لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 52 بالمائة مقارنة بمعدل هذه الفترة.

وقدرت كميات المياه الوافدة على السدود، يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحوالي 120ر1 مليون متر مكعب وتاتي أغلب هذه الكميات من السدود الواقعة في شمال البلاد. وبلغ إجمالي إستهلاك المياه من السدود، يوم 21 مارس 2025، حوالي 358ر1 مليون متر مكعب.

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