معهد الرصد الجوي يعزز قدرات الاستباق برادارات متطورة لرصد الأمطار قبل تساقطها

أعلن المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن المعهد يعمل على تنفيذ مشروع كبير لتحديث شبكة الرصد الجوي، بدعم من البنك الدولي، يرتكز على اقتناء ثلاث رادارات متطورة تمكّن من رصد كميات الأمطار الممكن تسجيلها داخل السحب الركامية قبل نحو ثلاث ساعات من تساقطها، وهو ما لم يكن متاحا بالتقنيات الحالية، بما يعزز الاستباق على مستوى التوقعات العامة والطيران والملاحة، ويساهم بالتالي في حماية الأرواح والممتلكات ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في سياق احتفال تونس، على غرار سائر البلدان المنتمية إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، باليوم العالمي للأرصاد الجوية الموافق لـ23 مارس من كل سنة، تحت شعار » نرصد اليوم لنحمي الغد »

وأبرز المهندس أنه كلما كان الإنذار مبكرا وفعّالا، كلما كانت المعطيات أكثر دقة وتوفرا واتساعا على امتداد جغرافي أوسع، بما يعزّز القدرة على الاستباق واتخاذ القرارات السليمة.

