4 مارس المقبل.. مجلس الجهات والأقاليم يعقد جلسة عامة مع وزير التجارة

قرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، اليوم الثلاثاء ، خلال اجتماعه الدوري بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، عقد جلسة عامة حوارية مع وزير التجارة وتنمية الصادرات يوم 4 مارس القادم.

وأحال عددا من الأسئلة الكتابية على أنظار الوزارات المعنية، وتباحث حول برنامج عدد من زيارات الوفود البرلمانية للجهات خلال الفترة القادمة ، وبرنامج تكوين النواب ، وفق بلاغ للمجلس

كما وافق على برنامج زيارة وفد برلماني لجهة قابس بين 24 و26 فيفري الجاري وإقرار برنامج زيارة وفد برلماني لجهة بنزرت يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وتداول المكتب أيضا في عدد من النقاط والملفات الداخلية المتعلقة بالخصوص بتطوير العمل النيابي لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومزيد تنظيم الهياكل الإدارية للمجلس.

وفي مستهل الاجتماع ترحّم النواب على ضحايا حادث السير الأليم الذي جد فجر اليوم في الطريق الرابطة بين معتمديتي الرديف وأم العرايس بقفصة وتمنّوا الشفاء العاجل للمصابين.

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