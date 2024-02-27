4 موقوفين في قضية « التآمر » يوقفون إضرابهم عن الطعام

أوقف 4 موقوفين فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، وهم خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، إضرابهم عن الطعام الذي كانوا شرعوا في تنفيذه منذ حوالي أسبوعين، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنهم المحامي سمير ديلو.

وأكد ديلو اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، أن وفدا من هيئة الدفاع توجه أمس الإثنين إلى السجن المدني بالمرناقية لدعوة الموقوفين لفك إضرابهم عن الطعام، نظرا لتدهور حالتهم الصحية.

وكان ستة موقوفين في القضية أعلنوا يوم الإثنين 12 فيفري الحالي، دخولهم في إضراب عن الطعام، وهم جوهر بن مبارك (القيادي بجبهة الخلاص الوطني) وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري) وعبد الحميد الجلاصي (القيادي السابق في حركة النهضة) وغازي الشّوّاشي (الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والوزير الأسبق)، وخيّام التّركي ( القيادي السابق في حزب التكتل) ورضا بلحاج (الناشط السياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق).

ونفذ هؤلاء الموقوفين الإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم والكف عما وصفوه بـ « الملاحقات الأمنية والقضائية في حق السياسيين ونشطاء المجتمع المدني »، وفق ما ذكروه في بيان مشترك.

وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ »التآمر على أمن الدولة » إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ » تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».

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