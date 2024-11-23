5 صحفيين تونسيين يحصلون على جوائز في مسابقة الإعلام «تاندام ديجي ارت» ببروكسال

تحصل 5 صحفيين تونسيين مساء امس الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل على جوائز في مسابقة الإعلام “تاندام ديجي ارت” TANDEM DigiArt التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الاطار توج خلال حفل الاختتام ، كل من الصحفي سعيد عكروت عن إذاعة تطاوين ومختار بن جديان صحفي متعاون بوكالة تونس أفريقيا للانباء /مكتب تطاوين ، بجائزة عن فئة التقرير الصحفي، كما حصل كل من المصوروالصحفي المستقل نور حمدي والصحفية أميرة الدريدي من دار الصباح بجائزة عن الفئة الأكاديمية، الى جانب تتويج أيمن المحرزي صحفي بإذاعة صبرة اف ام مع صحفية أردنية بجائزة عن فئة صحفي وصحفية.

وتسند مسابقة “تاندام ديجي ارت” جوائز للأعمال الصحفية التي تتناول المشاريع الممولة والمدعومة من الإتحاد الأوروبي في 9 دول عربية.

وتهدف الجائزة الى دعم المشاريع الإبداعية المستقلة في مجالات مختلفة ثقافيا واقتصاديا وحرفيا من خلال التركيز على التحديات التي تواجه المواهب ورواد الأعمال والحلول التي يقترحها الإتحاد الأوروبي لهذه القطاعات في مختلف دول الجوار بالجنوب لا سيما فيما يتعلق بقصص نجاح المهنيين الشباب وتأثير العمل والتعليم على الاشخاص والمجتمعات وفق ما ورد على موقع الاتحاد الاوروبي بالانترنت.

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