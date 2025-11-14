500 مليون دينار ميزانية وزارة البيئة في 2026

تقدّر ميزانية مهمّة البيئة لسنة 2026 بنحو 0،500 مليار دينار، وفق مشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها، مقابل 0،465 مليار دينار في 2025.

وتبلغ اعتمادات التأجير، ضمن مشروع الميزانية للسنة القادمة، 0،034 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،037 مليار دينار سنة 2025، أي بتراجع بنسبة 8 بالمائة، وذلك باعتبار توظيف فواضل اعتمادات متأتية من السنوات السابقة.

وتمت برمجة 59 انتدابا جديدا مقسمة إلى 47 انتدابا ضمن برنامج البيئة والتنمية المستديمة، و12 انتدابا ضمن برنامج القيادة والمساندة. وستخصص 18 خطة في اطار هذه الانتدابات لفائدة الدكاترة الباحثين. وتمّ تحديد نفقات التسيير لسنة 2026، بحوالي 0،00572 مليار دينار مقابل 0،00634 مليار دينار في 2025.

وتقدر الاعتمادات المخصصة للتدخلات ضمن مهمّة البيئة لسنة 2026 ب0،449 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،411 مليار دينار تعهدا ودفعا سنة 2025، بزيادة بنسبة 9 بالمائة.

وتفسر هذه الزيادة، بحسب وثيقة مشروع الميزانية الى ارتفاع حجم التدخلات الموكولة إلى الديوان الوطني للتطهير، خاصّة، بعد الأخذ بعين الإعتبار المشاريع المقترحة من المجالس المحلية.

وضبطت نفقات الاستثمار لسنة 2026، في حدود 0،00701 مليار دينار تعهدا، و0،01024 دفعا، مقابل 0،00707 مليار دينار تعهدا، و0،0103 دفعا سنة 2025. وتنقسم مهمة البيئة إلى برنامجين يتعلّقان بالبيئة والتنمية المستديمة وبالقيادة والمساندة.

ويترجم برنامج البيئة والتنمية المستديمة السياسة العمومية للدولة في مجال حماية البيئة ومقاومة التلوث بكل أشكاله والحد من تدهور التنوع البيولوجي والتصدي للكوارث والتأقلم مع تقلبات المناخ وذلك من خلال جملة من الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قيس الأداء والأنشطة في مجال البيئة والتنمية الشاملة أخذا بعين الإعتبار آفاق التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومواكبة المؤشرات والمعايير الدولية في مجال تسيير منظومة حماية البيئة.

كلمات البحث :ميزانية;وزارة البيئة