6 سنوات سجنا في حق نسرين بن علي وصخر الماطري وليلى الطرابلسي

اخر تحديث : 25/02/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

القضاء

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس، حكما غيابياً بسجن كل من ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وصهره محمد صخر الماطري، وابنته نسرين بن علي، لمدة 6 أعوام « مع النفاذ العاجل ».

وتمت إدانة المتهمين بتهمة « استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة والإضرار بالإدارة »، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إحدى الصفقات العمومية.


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