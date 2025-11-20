6 سيارات إسعاف جديدة لتعزيز الخدمات الاستعجالية في ڨفصة

6 سيارات إسعاف جديدة لتعزيز الخدمات الاستعجالية في ڨفصة

تمّ يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، تسليم 6 سيارات إسعاف مجهّزة بالكامل لولاية ڨفصة، في إطار برنامج « الصحة عزيزة » المموّل من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجاهزية وتسريع التدخلات الطبية.
وقد تم توزيعهم على المظيلة وبلخير وأم العرائس والمتلوي وقسم المساعدة الطبية الاستعجالية بقفصة (سيارتان صنف A وB).
وتتمثل التجهيزات في معدات إنعاش وأجهزة مراقبة وأدوات إسعاف حديثة.
وستُساعد هذه الدفعة في تقليص آجال التدخل وتحسين الخدمات الاستعجالية في الجهة، بما يعزّز الأمان الصحي للمواطنين.


