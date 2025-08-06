604 بلاغا بشأن صعوبات متصلة بامدادات مياه الشرب خلال شهر جويلية 2025

كشف المرصد التونسي للمياه عن تلقيه، خلال شهر جويلية الماضي، 604 تبليغا من بينها 536 بلاغا تتعلّق بإنقطاع غير معلن وإضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب .

وبيّن المرصد، وفق معطيات نشرها، أمس الثلاثاء، أن ولاية قفصة تصدرت قائمة المبلغين عن إشكاليات تتصل بمياه الشرب بنحو 66 بلاغا تليها ولايتي جندوبة ب46 ومدنين ب43 تبليغ.

وصدر عن ولاية بن عروس 38 بلاغا وصفاقس 37 بلاغا وزغوان 36 بلاغا وقابس 32 بلاغا و الكاف 30 بلاغا في حين شهدت بعض المناطق تحركات احتجاجية، بلغت 32 تحرك للمطالبة بتوفير امدادات مياه الشرب وفق بيانات المرصد.

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