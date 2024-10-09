75 حافلة تعزّز أسطول شركة النقل بتونس

تسلمت شركة نقل تونس اليوم الأربعاء 9 اكتوبر 2024، الدفعة الثالثة من الحافلات المستعملة والتي يبلغ عددها 75 حافلة مستعملة في انتظار تسلم الدفعة الرابعة التي تتضمن 56 حافلة مستعملة في شهر ديسمبر المقبل.

وتبلغ الكلفة الجملية للحافلات المستعملة 16 مليون دينار تم اقتناءها من الوكالة الفرنسية المستقلة للنقل . كحل ظرفي لمجابهة الطلب المتزايد في ظل تدني جاهزية الاسطول الحالي لشركة نقل تونس وفي انتظار تجسيم الاقتناءات الجديدة.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم حاليا بفرز العروض وإعداد تقرير تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية طبقا لكراس الشروط لاقتناء 300 حافلة جديدة بعد نشر طلب عروض دولي على اثر انعقاد المجلس الوزاري في أوت الماضي، وتبلغ الكلفة الجملية لهذه الحافلات 170 مليون دينار , ومن المنتظر أن يتم تسليم هذه الحافلات خلال سنة 2025 .

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