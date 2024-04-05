8 أفريل 2024: كسوف كلي للشمس تزامنا مع ولادة هلال شوال لسنة 1445 هجري

ستشهد الأرض كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين 8 أفريل 2024 الموافق لــ 29 رمضان، حسب ما نشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الجمعة 05 أفريل 2024.

وسيكون الكسوف كليا على على طول شريط محدود يمتد عبر أمريكا الشمالية، بدءًا من جنوب المحيط الهادئ ويتجه نحو الشمال الشرقي عبر المكسيك والولايات المتحدة وكندا، قبل أن ينتهي في المحيط الأطلسي وسيكون الكسوف جزئيا خارج مسار شريط الكلية.

وسيشمل الكسوف خمس مراحل رئيسية وسيدوم في مجمله مدة 5 ساعات و10 دقائق.

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