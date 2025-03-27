8 و9 أفريل: تحرك وطني لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم

من المنتظر، أن تُنفذ التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، يومي 8 و9 أفريل المقبل، تحركا وطنيا للمطالبة بالتشغيل.

ودعت التنسقية في بيان لها، جميع المعطلين عن العمل إلى المشاركة بكثافة في هذا التحرك، يليه اعتصام مفتوح وذلك كخطوة تصعيدية للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

وأوضحت في ذات البيان، أن ‘هذه الوقفة تأتي على خلفية استمرار تجاهل الدولة لحقوقهم المشروعة في التشغيل’، مؤكدة ‘ إصرارهم على مواصلة التصعيد السلمي إلى حين تحقيق مطالبهم في التشغيل والكرامة ‘

يُذكر، أن عددا من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، كانوا قد نفذوا يوم 19 فيفري المنقضي، وقفة احتجاجية سلمية بساحة القصبة،للمطالبة بإيجاد حل جذري ونهائي وتسوية وضعيتهم وإدماجهم بالوظيفة العمومية أو القطاع العام والقطع مع التشغيل الهش.

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