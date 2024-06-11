80 % نسبة إدماج خريجي منظومة التكوين المهني في سوق الشغل

قال المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، مروان بن سليمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن نسبة إدماج خريجي منظومة التكوين المهني في سوق الشغل يبلغ 80 بالمائة إلى حدود سنة 2024.

وأكد المتحدث أن نسبة كبيرة من المنتفعين بالتكوين المهني يبرمون عقود شغل مع مؤسسات اقتصادية بالرغم من أنهم ما زالوا يواصلون تكوينهم في اختصاصاتهم.

وأرجع ارتفاع نسبة إدماج خريجي منظومة التكوين المهني في سوق الشغل إلى نجاعة التكوين بالتداول والتربصات الإجبارية حيث يمضون 50 بالمائة من الوقت في التكوين داخل مؤسساتهم التكوينية، و50 بالمائة من الوقت في التكوين التطبيقي داخل المؤسسات الاقتصادية.

وأشار بن سليمان إلى وجود طلب هام على اليد العاملة التونسية لاسيما من المتخرجين من مؤسسات التكوين المهني، كاشفا عن إبرام عقود مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا لانتداب 4 آلاف متخرج من التكوين المهني.

ويبلغ حاليا عدد المنتفعين بالتكوين المهني في تونس 65 ألف متكون، وتوفر الوكالة التونسية للتكوين المهني سنويا نحو 36 ألف موطن تكوين جديد، فضلا عن مواطن التكوين الأخرى المتعلقة بالتكوين المستمر أو تكوين الاختصاص أو تكوين تغيير الاختصاص.

ولفت المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الى انه لا يمكن تطوير منظومة التكوين المهني إلا بمقاربة تعتمد على مواكبة التحولات الجديدة في سوق الشغل لخلق اختصاصات جديدة تستجيب لطلبات المؤسسات الاقتصادية.

وكشف بن سليمان عن الانطلاق في استغلال مركزين للتكوين في اختصاص الألياف البصرية إضافة إلى اختصاصات جديدة أخرى كالبرمجة على هواتف الأندرويد وتركيب وصيانة أجهزة الطقات المتجددة.

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