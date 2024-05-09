91 % نسبة زيادة عائدات تصدير زيت الزيتون هذا الموسم

أعلن الديوان الوطني للزيت في إحصائيات نشرها اليوم الخميس، أن عائدات تصدير زيت الزيتون ارتفعت بنسبة 91 % تتعلق بتصدير زيت الزيتون لموسم 2023/2024 لفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2023 إلى غاية 30 أفريل 2024.

وتم تصدير 128654 طنا من زيت الزيتون وبعائدات تعادل 3.436 مليارات دينار تونسي مقابل 115435طنا بقيمة 1.796 مليار دينار.

كما تم تسجيل زيادة في الكميات المصدرة من الزيت المعلب بنسبة 27%مقارنة بالموسم الفارط.وبلغت عائداتها 407 ملايين دينار مقابل 226 مليون دينار.

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