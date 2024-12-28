98 بالمائة من عملة الحضائر الدفعة الثالثة الأقل من 45 سنة تم إدماجهم مع فتح الباب لإدماج البقية

أعلنت رئاسة الحكومة أن عدد طالبي الإدماج من عملة حضائر الدفعة الثالثة الأقل من 45 سنة في الخطط الشاغرة لدى الهياكل العمومية بلغ 5806 من مجموع 5932 عاملا أي بنسبة إدماج بلغت 98 بالمائة.

وبينت في بلاغ نشرته، على موقعها الالكتروني، أن 5384 عامل حضيرة قد تمكنوا من الحصول على إحدى الخطط التي قاموا باختيارها، مفيدة بأنه يمكنهم الولوج إلى المنصة الرقمية hadhaer.gov.tn للاطلاع على مراكز عملهم.

ولفتت إلى أنه لم يتسن لـ 548 عاملا من عملة الحضائر الحصول على تعيين وفقا للخيارات التي عبروا عنها، مؤكدة أنه سيتم توجيه إرساليات قصيرة لإعلامهم بذلك، ودعوتهم للولوج إلى المنصة الرقمية hadhaer.gov.tn لاختيار خطط شاغرة متبقية.

من جهة أخرى، دعت رئاسة الحكومة عملة الحضائر البالغين أقل من 45 سنة ممن لم يتحصلوا على تعيين إلى حدود هذه المرحلة (126 عاملا) إلى الولوج إلى المنصة الرقمية المذكورة لاختيار خطط شاغرة متبقية وذلك من 27 ديسمبر الجاري إلى 12 جانفي 2025.

وأفادت، في البلاغ ذاته، بأن اللجنة الوطنية لتسوية وضعية عملة الحضائر ستتولى إثر هذه العملية توزيع العملة الذين لم يتسن لهم الحصول على تعيين، بصفة مباشرة مهما كان عدد العملة المتبقي، وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتتنزل تسوية عملة حضائر الدفعة الثالثة (بعد الدفعة الأولى والثانية) تطبيقا للأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدّد لها.

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