آيسلندا.. ثوران بركان بعد أسابيع من نشاط زلزالي

قال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا إن بركانا ثار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في جنوب غرب البلاد وقذف حمما ونفث دخانا في منطقة واسعة بعد نشاط زلزالي عنيف على مدى أسابيع مما يهدد بلدة مجاورة له.

وخوفا من حدوث ثوران بركاني كبير في شبه جزيرة ريكانيس، أجلت السلطات الشهر الماضي قرابة 4000 شخص من سكان بلدة غرينتافيك المعروفة بصيد الأسماك، وأغلقت منتجع بلو لاغون للطاقة الحرارية الأرضية القريب من البلدة.

أضاف مكتب الأرصاد الجوية « تحذير: بدأ الثوران شمال غرينتافيك بالقرب من هاغافيتل ».

وأشار إلى أن ثوران البركان بدأ على بعد بضعة كيلومترات فقط من غرينتافيك وامتدت الشقوق في الأرض نحو البلدة الواقعة على بعد 40 كيلومترا تقريبا جنوب غرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.

وظل مطار كيفلافيك الدولي القريب في ريكيافيك مفتوحا وإن كان قد شهد تسجيل تأخير العديد من رحلات الوصول والمغادرة.

وأظهرت فيديوهات ثوران البركان وصخورا منصهرة تنطلق من شقوق في الأرض وتتباين ألوانها الصفراء والبرتقالية الزاهية بشدة خلال الظلام.

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