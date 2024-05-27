أعاصير مدمرة تجتاح ولايات أمريكية

قُتل 15 شخصا على الأقل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن ضربت أعاصير قوية ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنساس.

وتُواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في محاولة للعثور على ناجين محتملين، وتحديد مكانهم تحت أنقاض المباني التي دمرتها الأحوال الجوية السيئة، التي تسببت أيضا بانقطاع كبير للتيار الكهربائي.

وأحصت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية يوم السبت ما مجموعه 25 إعصارا. وفي شمال دالاس بتكساس، قتل إعصار 7 أشخاص على الأقل، حسب راي سابينغتون شريف مقاطعة كوك.

وقال لقناة « ذي ويزر تشانل »، « للأسف هذا الرقم سيرتفع »، موضحا أن عمليات البحث لا تزال جارية في ظل « الأضرار الجسيمة » على الأرض.

وكان سابينغتون يتحدث من طريق سريع ضربته العاصفة، بينما لجأ عشرات الأشخاص إلى محطة وقود للاحتماء، مشيرا إلى أن « الكثير » من الأشخاص أصيبوا بجروح.

ولقي شخصان حتفهما في غرب أوكلاهوما بسبب إعصار آخر، وفق ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤولين.

وفي ولاية أركنساس، تسببت هذه الظواهر الجوية بمقتل 5 أشخاص، وفق ما نقلت قناة محلية عن السلطات. وأظهرت لقطات صورا لمبان مدمرة ولأعمدة كهرباء على الأرض ولأغصان أشجار مقتلعة.

وأبلِغ عن مقتل شخص آخر في لويزفيل في كنتاكي، وفق ما قال العمدة كريغ غرينبرغ.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى عرقلة انطلاق النسخة 108 من سباق إنديانابوليس 500 ميل، وطلب منظمو السباق من المتفرجين المغادرة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 500 ألف منزل أمس الأحد، من تكساس جنوبا إلى أوهايو شمالا، حسب موقع poweroutage.us. والتحذيرات من العواصف لا تزال سارية.

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