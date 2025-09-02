أكثر من ألف قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان

لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور غرب السودان، بحسب ما أعلنت اليوم الثلاثاء حركة جيش تحرير السودان التي تسيطر على المنطقة.

وقالت الحركة -في بيان- إن انزلاقات أرضية كبيرة ومدمرة أدت إلى دمار كامل لقرية ترسين شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني، ومصرع كامل سكانها الذين يُقدر عددهم بأكثر من ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال، لم ينجُ منهم سوى شخص واحد، وفق المعلومات الأولية.

وأوضح البيان أن الكارثة وقعت الأحد « بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أوت المنصرم ».

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن القرية « سوّيت بالأرض تماما » نتيجة لهذا الانزلاق الأرضي، مناشدة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المساعدة بانتشال جثامين الموتى من تحت التراب.

