أكثر من 1400 قتيلا في زلزالَيْ فنزويلا وعشرات الآلاف في عداد المفقودين

تتسارع الجهود الدولية لإنقاذ ضحايا كارثة زلزال فنزويلا المدمر الذي حصد أرواح 1430 شخصا حسب أحدث حصيلة أعلنها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز.

وندد سكان ومتطوعون في لا جوايرا منذ أيام بالنقص في المعدات الثقيلة ومحدودية وجود السلطات الرسمية.

وقدرت الأمم المتحدة بأن نحو سبعة ملايين شخص ربّما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفرا عن وعشرات آلاف المفقودين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان « ربما تأثّر حوالى 6,76 ملايين شخص بالزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/يونيو »، مستندة في تقديراتها إلى البيانات المتاحة حول السكان وتحليل الأضرار.

وأضافت أن هذه التقديرات، التي تشمل نحو مليونَي شخص في العاصمة كراكاس وحدها، « تُبرز الأثر الإنساني الواسع المحتمل لهذه الكارثة ». وشهدت لا غوايرا الواقعة إلى شمال كراكاس، انهيار مبان كاملة بعد زلزالين مدمّرين ضربا فنزويلا الأربعاء، وبلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات.

وقالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز في خطاب ألقته خلال الليل عبر التلفزيون الحكومي إن 10 دول أخرى ستنضم أيضا إلى جهود الإنقاذ، وإن 14 ألف فرد من الجيش والشرطة موجودون في لا جوايرا ​لتسيير دوريات واتخاذ تدابير صحية.

وبدأ مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا الذي أعيد فتحه جزئيا السبت، في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية.

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