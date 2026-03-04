إيران تُعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

أعلن حرس الثورة في إيران، اليوم الأربعاء، السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، الذي يشكل أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس، عن المسؤول البحري البارز في حرس الثورة، محمد أكبر زاده، قوله إنّ « مضيق هرمز يخضع حالياً لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة ».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء، إنّ البحرية الأمريكية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز « في حال الضرورة ».

