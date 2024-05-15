اذاعة جيش الاحتلال: قرار باغلاق ومنع عمل قناة الجزيرة في الضفة

قالت إذاعة الجيش الصهيوني إن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أوعز لرئيس الأركان هرتسي هاليفي بمنع بث قناة الجزيرة بالضفة الغربية، وإن الأمر قيد التنفيذ.

وفي الخامس من ماي الجاري، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو -عبر منصة إكس- إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بـ »قناة التحريض ».

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من تل أبيب بعد اليوم، وحان الوقت لطردها، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن بلد الاحتلال، وبأنها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر « وحرضت على جنودنا ».

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