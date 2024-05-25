الأهلى يُتوّج بالنجمة الـ12 لدورى أبطال أفريقيا

تُوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بمعلب القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

ومنح هذا الفوز الثمين الفريق المصري لقب أمجد الكؤوس الإفريقية بعد أن تعادل الفريقان ذهاباً في ملعب حمادي العقربي في رادس سلباً.

ويُعدّ هذا اللقب الثاني توالياً للنادي المصري والثاني عشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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