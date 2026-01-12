الاتحاد الافريقي لكرة القدم: فتح تحقيق في أحداث مباراتي المغرب مع الكاميرون والجزائر مع نيجيريا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فتح تحقيق على خلفية أحداث شهدتها مباراتا المغرب مع الكاميرون والجزائر مع نيجيريا ضمن ربع نهائي « كأس أمم إفريقيا المغرب 2025″.

وقال الكاف في بيان: « جمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقارير المباريات الأخيرة وأدلة مُصوّرة تُشير إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وفتحت تحقيقاً بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي بين الكاميرون مع المغرب، وكذلك بين الجزائر ونيجيريا ».

وأضاف « أحال الاتحاد هذه القضايا إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المُناسبة في حال ثبوت ارتكاب الأشخاص المعنيين لأي مخالفات »، مشيراً إلى أنه يراجع لقطات مُصوّرة لحادثة يُزعم تورّط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها بسلوك غير لائق داخل المنطقة المُختلطة.

وتابع « يُدين الكاف بشدة أي سلوك غير مُناسب يحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات. وسيتم السعي لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بحق أي شخص لا يتماشى سلوكه مع قواعد الاحتراف المعمول بها في فعاليات الكاف ».

وشهدت نهاية مباراتي المغرب والكاميرون، والجزائر ونيجيريا احتجاجات كبيرة من لاعبي ومسؤولي الكاميرون والجزائر على الجهاز التحكيمي.

كلمات البحث :الاتحاد الافريقي لكرة القدم;الجزائر;الكامرون;المغرب;نيجيريا