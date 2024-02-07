البنتاغون: 146 قتيلا أمريكيا و إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية

كشف تقرير جديد لوكالة الاستخبارات الامريكية أنه منذ عام 2015، زودت إيران الحوثيين في اليمن بـ « ترسانة متنوعة »، تشمل أسلحة قصيرة ومتوسطة المدى منها الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وأفاد البنتاغون أيضًا أن عدد القتلى الأمريكيين في هجمات شنتها جماعات موالية لإيران في العراق وسوريا والأردن منذ 18 أكتوبر – يبلغ 146.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، ويعاني 132 شخصًا من إصابات خطيرة. ومنذ 17 أكتوبر ، تم تنفيذ ما لا يقل عن 168 هجومًا على القوات الأمريكية، بما في ذلك قوات التحالف – ووقع معظمها في العراق وسوريا.

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