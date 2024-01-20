الجزائر تتعادل مع بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

اخر تحديث : 20/01/2024
من قبل | نشرت في : حول العالم,رياضة

.الجزائر تتعادل مع بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

أنقذ بغداد بونجاح منتخب الجزائر من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب بوركينا فاسو، ليقوده للتعادل معه في الوقت القاتل 2-2، اليوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وسجّل كل من محمد كوناتي (45+3) وبيرتران تراوري (71 من ركلة جزاء) هدفي بوركينا فاسو فيما تميّز في صفوف المنتخب الجزائري المهاجم بغداد بونجاح (51 و90+5) الذي سجل هدفي محاربي الصحراء.
ورفع المنتخب البوركيني رصيده إلى 4 نقاط فيما يملك المنتخب الجزائري نقطتين.


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