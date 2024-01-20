.الجزائر تتعادل مع بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

أنقذ بغداد بونجاح منتخب الجزائر من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب بوركينا فاسو، ليقوده للتعادل معه في الوقت القاتل 2-2، اليوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وسجّل كل من محمد كوناتي (45+3) وبيرتران تراوري (71 من ركلة جزاء) هدفي بوركينا فاسو فيما تميّز في صفوف المنتخب الجزائري المهاجم بغداد بونجاح (51 و90+5) الذي سجل هدفي محاربي الصحراء.
ورفع المنتخب البوركيني رصيده إلى 4 نقاط فيما يملك المنتخب الجزائري نقطتين.
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